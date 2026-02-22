Una storica finale olimpica di hockey su ghiaccio per gli Stati Uniti, 46 anni fa

Oggi, domenica 22 febbraio, c’è la finale del torneo maschile di hockey su ghiaccio tra Canada e Stati Uniti. E oggi è anche l’anniversario, il 46esimo, della più famosa partita di hockey per la nazionale statunitense, che divenne nota come Miracle on Ice (miracolo sul ghiaccio). Il 22 febbraio del 1980 alle Olimpiadi invernali di Lake Placid, negli Stati Uniti, la nazionale statunitense formata da hockeisti dilettanti e universitari riuscì a battere per 4 a 3 la nazionale dell’Unione Sovietica, che all’epoca era considerata la squadra di hockey più forte di tutte e che aveva vinto i precedenti quattro tornei olimpici.

La partita è considerata tra i momenti più importanti della storia dello sport per via del fortissimo significato politico di cui venne caricata: erano gli anni della Guerra fredda, gli Stati Uniti e l’Unione Sovietica si contendevano il primato di paese egemone e ogni successo – in qualsiasi ambito – rispetto al paese rivale veniva considerato come una vittoria che andava ben oltre il settore in cui era stata ottenuta.

A contribuire a rendere così importante e nota la partita fu anche la famosa frase del commentatore statunitense Al Michaels, che a pochi secondi dalla fine disse «Do you believe in miracles? Yes!» («Ci credete nei miracoli? Si!»). La partita divenne poi ancora più conosciuta grazie al film Miracle, che racconta proprio la vicenda della nazionale statunitense che sconfisse quella sovietica.