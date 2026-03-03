NewsletterPodcast
Il video di Hillary Clinton che si arrabbia per la pubblicazione di una sua foto durante l’udienza a porte chiuse su Epstein

Screenshot dal video su YouTube dell'audizione di Hillary Clinton

Lunedì la Commissione di vigilanza della Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti ha pubblicato i video delle audizioni che ha svolto con l’ex presidente degli Stati Uniti Bill Clinton e con l’ex segretaria di Stato Hillary Clinton (entrambi Democratici) sul caso Epstein, in un evento che i Repubblicani avevano caricato di molte aspettative. Il presidente della Commissione James Comer aveva detto che le deposizioni sarebbero state a porte chiuse, ma che i video e le trascrizioni sarebbero poi state pubblicate.

I video mostrano che Hillary Clinton durante la sua audizione del 26 febbraio è apparsa infastidita in molti momenti, ma soprattutto si è molto arrabbiata quando ha scoperto che una foto che la ritraeva durante l’audizione era stata pubblicata online. La foto infatti non avrebbe dovuto essere pubblicata poiché l’incontro si stava tenendo a porte chiuse, come chiesto dalla stessa commissione (Clinton aveva chiesto che fosse pubblico).

La foto era stata scattata da Lauren Boebert, deputata Repubblicana e membro della commissione, che l’aveva poi inviata al podcaster di destra Benny Johnson, che l’aveva pubblicata su X. Quando gli avvocati di Clinton se ne sono accorti, l’audizione è stata interrotta e hanno chiesto di far entrare i giornalisti, senza però che questo venisse concesso.

Da tempo i Repubblicani insistono sul fatto che Hillary e Bill Clinton abbiano avuto un qualche ruolo nei traffici illeciti gestiti da Jeffrey Epstein, o che abbiano continuato a frequentare Epstein pur sapendo dei suoi crimini. Epstein era un finanziere statunitense, condannato per aver sfruttato sessualmente ragazze minorenni e che poi si è suicidato in carcere nel 2019.

L’accusa dei Repubblicani contro i Clinton finora non ha avuto riscontri, e nemmeno le testimonianze di giovedì e venerdì – Bill Clinton è stato ascoltato il giorno dopo – hanno fatto emergere cose nuove. Tuttavia, l’audizione si è trasformata in un duro scontro politico tra i Clinton e i Repubblicani.

