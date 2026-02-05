NewsletterPodcast
Il caso Epstein, spiegato bene

Capiamo dall’inizio una delle storie più orribili e più confuse della storia recente americana: cosa sappiamo, cosa non sappiamo, perché continua a pesare sulla vita pubblica degli Stati Uniti.

di Francesco Costa
Quella di Jeffrey Epstein è una delle storie più orribili e più confuse della storia recente americana, e a più di sei anni dalla sua morte continua a pesare sulla vita pubblica degli Stati Uniti. È una storia di abusi sessuali su ragazze giovanissime, di un grande potere costruito con denaro e soprattutto relazioni e di un sistema giudiziario che funziona molto male. È anche una storia straordinariamente carica di aspettative politiche e teorie del complotto, di presunte verità nascoste e di veri misteri, di documenti autentici e documenti falsi spacciati per autentici, che ha provocato una frattura nel rapporto tra destra statunitense e Donald Trump. Capire il caso Epstein significa distinguere tra i fatti accertati e l’illusione di una rivelazione risolutiva che probabilmente non arriverà.

