Hey Jude, Bellingham

In Inghilterra le numerose sconfitte della Nazionale di calcio maschile inglese sono ricordate con una certa amarezza dai tifosi. Nonostante il calcio sia seguitissimo e il principale campionato, la Premier League, sia considerato il più prestigioso e competitivo al mondo, la Nazionale non vince un titolo internazionale dai Mondiali del 1966. Quest’anno agli Europei che cominciano venerdì sera proverà a interrompere questa serie di sconfitte, e uno spot di Adidas cattura bene la sensazione di malinconia mista a spirito di rivalsa dell’Inghilterra: approfittando anche della coincidenza tra la celebre canzone dei Beatles “Hey Jude” e il nome del calciatore inglese che più si è fatto notare negli ultimi tempi, il centrocampista ventenne Jude Bellingham.

All’inizio lo spot mostra diversi tifosi inglesi (fra cui compare anche il famosissimo ex calciatore David Beckham) delusi da una partita andata male. A metà del video si sente un telecronista annunciare un gol di Bellingham, e a quel punto la canzone diventa molto più incalzante e allegra e si vedono varie scene di esultanza. Alla fine, dopo che il cantante dice «Judy non deludermi» si vede Jude Bellingham e la scritta «you got this», traducibile come «ce la puoi fare».

