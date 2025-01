La prima, elegantissima foto di Lewis Hamilton alla Ferrari

Lunedì mattina il pilota inglese di Formula 1 Lewis Hamilton ha condiviso sui suoi profili social la prima foto ufficiale con la sua nuova scuderia, la Ferrari. Nella foto si vede Hamilton, che è considerato uno dei piloti più forti di sempre ma anche un’icona di stile, vestito elegante in posa davanti alla casa di Enzo Ferrari, lo storico fondatore dell’azienda automobilistica, con alle spalle anche una Ferrari F40 (il suo modello preferito di Ferrari).

Hamilton ha compiuto da poco 40 anni ed è probabilmente il pilota più atteso del prossimo Mondiale che comincerà a metà marzo, perché dopo dodici anni alla Mercedes lui che è il pilota più titolato di sempre gareggerà per la prima volta con la Ferrari, la scuderia più vincente e seguita della Formula 1. In questi giorni Hamilton è a Maranello, in provincia di Modena, per fare le prime prove con la nuova Ferrari (doveva guidarla lunedì, ma sono state rimandate per la pioggia) e per essere presentato ufficialmente come nuovo pilota del team. Condividendo la foto su Instagram, Hamilton ha scritto che «ci sono giorni che sai che ricorderai per sempre, e oggi, il mio primo da pilota della Ferrari, è uno di quei giorni».