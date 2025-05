Con l’AI di Google ora si possono fare video di qualità cinematografica

Alcune delle novità presentate da Google nell’annuale conferenza “Google I/O” riguardano la generazione di video basati su software di intelligenza artificiale (AI), dai risultati piuttosto sorprendenti per qualità e possibilità fornite all’utente. Dal 21 maggio è disponibile negli Stati Uniti Flow, uno strumento che permette di creare clip video di 8 secondi partendo da istruzioni testuali, da immagini fornite dall’utente o dalla combinazione delle due. Le clip di 8 secondi, di qualità vicina a quella cinematografica, possono poi essere unite fra loro, ma al momento Flow non è progettato per realizzare filmati lunghi.

Sui social sono già circolati alcuni esempi delle possibilità di Flow, come in questo thread su X (Twitter):

Google ha anche presentato un’evoluzione del precedente strumento di generazione di video, Veo 3, con miglioramenti nella qualità e nella comprensione di indicazioni lunghe e complesse. Ma soprattutto Veo 3 ora è in grado di generare audio e dialoghi.