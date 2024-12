Il video dell’esultanza dello stadio della Juve Stabia al primo gol di Romano Floriani Mussolini, nipote di Benito Mussolini

Domenica pomeriggio durante la partita di Serie B di calcio tra Juve Stabia e Cesena il difensore Romano Floriani Mussolini ha segnato il suo primo gol tra i professionisti, decisivo per la vittoria della Juve Stabia per 1-0. Dopo il gol, lo speaker ha ripetuto più volte il nome del marcatore “Romano” e tutto il pubblico ha risposto in coro “Mussolini”, più volte. È una cosa che succede in tutti gli stadi italiani ed europei a ogni gol, ma che per via del cognome in questione ha sortito un effetto piuttosto strano, soprattutto se si considera che Floriani Mussolini è il pronipote del dittatore Benito Mussolini. Tra i tifosi, è sembrato che alcuni alzassero semplicemente il braccio al cielo come gesto di esultanza, ma che altri invece facessero proprio il saluto romano.

Floriani Mussolini ha 21 anni ed è il figlio dell’ex parlamentare italiana ed europea Alessandra Mussolini; il suo bisnonno fu appunto il dittatore fascista Benito Mussolini. Il suo nome completo è proprio Romano Benito Floriani Mussolini. Inizialmente aveva deciso di tenere solamente il cognome del padre per esteso e, nelle giovanili della Lazio, giocava con scritto sulla maglia “Floriani M.”. Da un po’ di tempo però ha deciso di fare il contrario, giocando con il cognome della madre scritto per esteso, e quello del padre puntato: “F. Mussolini”.

In un’intervista data alla Gazzetta dello Sport lo scorso novembre aveva detto: «Il mio bisnonno Benito è stato un personaggio importantissimo per l’Italia, ma siamo nel 2024 e il mondo è cambiato. Ci sarà sempre qualche pregiudizio, ma il mio lavoro non c’entra e a me non pesa. La gente parlerà sempre, ma mia madre dice di fregarmene».