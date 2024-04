Geppi Cucciari e un tavolo di sole donne a parlare di impotenza maschile, in risposta alla puntata di Porta a Porta con soli uomini a parlare di aborto

Giovedì sera, durante una puntata del programma Splendida cornice, su Rai 3, la comica, attrice e conduttrice televisiva Geppi Cucciari ha invitato quattro donne a parlare di impotenza maschile. Lo sketch comico, realizzato come se fosse una sezione di un talk show di approfondimento (dal titolo “Impotenza e suv: cosa c’è di vero?”), è stato una risposta alla discussa puntata del 18 aprile del programma Porta a Porta, principale talk show politico serale di Rai 1, in cui il conduttore Bruno Vespa aveva invitato sei uomini a parlare del diritto all’aborto: il fatto che in studio non fosse stata coinvolta nessuna donna come ospite per intervenire su un tema che riguarda la salute riproduttiva femminile e la libertà di scelta delle donne era stato ampiamente criticato.

Allo sketch comico di giovedì sera, oltre a Cucciari, hanno partecipato l’attrice Valeria Solarino, l’avvocata e scrittrice Ester Viola, Francesca Vecchioni, presidente della Fondazione Diversity, che si occupa di media e inclusione, l’attrice teatrale Federica Fracassi, l’esperta di comunicazione Martina Carone e l’ingegnera Amalia Ercoli Finzi. Tutta la discussione è ruotata attorno al luogo comune degli uomini che compensano le proprie insicurezze sessuali con macchine grosse e costose, come i suv, e a una immaginaria misura economica adottata dal governo per gli uomini che, per compensare le proprie insicurezze, volessero acquistare due o tre suv a testa.

