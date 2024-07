I fischi per il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano al Taormina Book Festival sostituiti con degli applausi

Tra il 20 e il 24 giugno a Taormina, in Sicilia, si è tenuto il Taormina Book Festival, o Taobuk, a cui era stato invitato anche il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano per premiare lo scrittore norvegese Jon Fosse, premio Nobel per la Letteratura nel 2023. Durante la premiazione Sangiuliano è stato contestato con alcuni fischi, che tuttavia nel video dell’evento andato in onda mercoledì 3 luglio su Rai 1 sono stati sostituiti da alcuni applausi.

La cosa è stata notata dal giornalista Giuseppe Candela e poi è girata abbastanza velocemente sui social network, provocando la reazione di alcuni politici dell’opposizione al governo di destra di Giorgia Meloni. Il deputato del Movimento 5 Stelle Dario Carotenuto, capogruppo del partito in commissione di vigilanza Rai, ha parlato di «Minculpop meloniano», facendo riferimento all’organo di controllo della cultura e della propaganda nel periodo fascista, mentre Peppe De Cristofaro di Alleanza Verdi e Sinistra ha parlato di «Teleregime» e ha accusato la Rai di negligenza. Per il Partito Democratico «quanto andato in onda è vergognoso, degno della televisione di stato di Kim Jong-un», cioè il dittatore della Corea del Nord.

Fonti della Rai citate sempre da Candela hanno fatto sapere che il video non era «una nostra produzione», bensì un programma «acquistato dall’Associazione Taormina Book Festival», e che all’evento non erano presenti operatori della Rai, che «chiederà spiegazioni sull’accaduto per fare chiarezza». Durante l’evento era stato fischiato anche il presidente della Sicilia Renato Schifani, di Forza Italia.