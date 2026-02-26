Il video in cui Gemini legge una chat di gruppo e ordina le pizze per tutti, in autonomia

Google ha pubblicato un video per presentare una nuova funzionalità di Gemini, il suo sistema di intelligenza artificiale, che gli permette di svolgere in autonomia operazioni su uno smartphone che includono più passaggi e l’utilizzo di applicazioni non di Google. Infatti si vede, su richiesta dell’utente, Gemini leggere da una chat di gruppo quali pizze vogliono i vari membri e di effettuare l’ordine aprendo un’app di consegna di cibo a domicilio.

Il video mostra il tentativo di trasformare l’uso di Gemini da chatbot a cui si fanno domande in un servizio di assistenza in grado di svolgere compiti in modo autonomo. Da quel che si vede nel video Google sembra aver battuto la concorrenza di Apple, che non è ancora in grado di offrire questo servizio con Siri, il suo assistente virtuale, nonostante lo avesse annunciato nel 2024.

Questa funzione è stata presentata ieri da Sameer Samat, presidente della divisione Android di Google. Samat, che ha mostrato un video registrato sul telefono e non ha chiesto in diretta a Gemini di svolgere il compito, ha detto che questa funzione per ora permette anche di richiedere una corsa di un taxi, e che col tempo si aggiungeranno nuove possibilità. Attualmente questa funzionalità è disponibile negli Stati Uniti e in Corea del Sud e sui telefoni Google Pixel 10, Google Pixel 10 Pro e il Samsung Galaxy S26, che hanno tutti il sistema operativo Android.