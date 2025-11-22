Il fumetto più costoso di sempre venduto all’asta

Giovedì una copia del primo numero di Superman, che uscì a giugno del 1939, è diventata il più costoso fumetto di sempre venduto a un’asta. L’aveva organizzata la casa d’aste texana Heritage, che ha venduto il fumetto per 9,12 milioni di dollari (quasi 8 milioni di euro), battendo di oltre tre milioni un precedente record. La notizia è stata diffusa anche da Certified Guaranty Company (CGC), il più importante servizio indipendente di certificazione di albi a fumetti, figurine e altri oggetti da collezione.

La copia del fumetto era stata trovata nel 2024 da tre fratelli di San Francisco, in California, mentre stavano ripulendo la soffitta di casa della loro madre defunta. Era con altri cinque fumetti in una scatola di cartone, tra le ragnatele, sotto una pila di giornali. Qualche mese più tardi, i tre fratelli avevano contattato Heritage, e dopo pochi giorni il vicepresidente Lon Allen era andato di persona in California a verificare le condizioni dell’albo.

Secondo quanto riportato dalla casa d’aste, i fratelli hanno tutti tra 50 e 60 anni. Si ricordavano della collezione perché la madre gliene aveva parlato spesso: l’avevano messa insieme lei e il fratello negli anni tra la Grande Depressione e l’inizio della Seconda guerra mondiale.

Il fatto che la copia sia rimasta per lunghissimo tempo in una soffitta esposta al clima fresco della California settentrionale è stato un fattore fondamentale per la conservazione della carta del fumetto. Sarebbe andata molto diversamente se per esempio fosse rimasto tutto il tempo in una soffitta in Texas, ha commentato Allen, a Dallas, dove in estate le temperature superano facilmente i 35 gradi. Le condizioni quasi perfette hanno influito sulla valutazione: Certified Guaranty Company aveva assegnato al fumetto un punteggio di 9 su una scala di 10.

Fino a giovedì scorso il fumetto con la più alta valutazione di sempre all’asta era una copia di Action Comics n. 1, sempre con protagonista Superman ma più antica (era un’antologia uscita a giugno del 1938) e in condizioni giudicate meno buone (8,5). Era stato venduto nel 2024 per 6 milioni di dollari.

– Leggi anche: Il primo fumetto con Superman