In Francia anche nell’anniversario dello sbarco in Normandia i soldati britannici devono mostrare il passaporto

In occasione dell’ottantesimo anniversario dello sbarco in Normandia nel nord della Francia sono state organizzate delle esercitazioni militari celebrative. Vi ha preso parte qualche centinaio di soldati di Francia, Belgio, Stati Uniti e Regno Unito. Ma appena atterrati nei campi della Normandia i paracadutisti britannici, partiti dalle basi aeree nel sud dell’Inghilterra, hanno dovuto sbrigare una formalità familiare a molti viaggiatori, ma un po’ insolita per dei soldati: con ancora tutto l’equipaggiamento addosso si sono messi ordinatamente in fila dietro a un banchetto allestito dalle autorità francesi per controllare i loro passaporti. È una delle tante conseguenze dell’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea.

– Leggi anche: 80 anni fa lo sbarco in Normandia cambiò la Seconda guerra mondiale