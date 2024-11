Le foto della grande tempesta di neve a Seul

Mercoledì a Seul, la capitale della Corea del Sud, c’è stata la tempesta di neve più intensa mai registrata nel mese di novembre da quando sono iniziate le misurazioni meteorologiche in Corea, nel 1907. In città e nel resto del paese ci sono stati diversi problemi: più di 300 voli sono stati cancellati in vari aeroporti, più di 90 navi sono bloccate nei porti e molte strade sono ghiacciate e non sono percorribili. Almeno due persone sono morte a causa della tempesta, e molte altre sono rimaste ferite. Nella città di Gwangju, vicino a Seul, 230 abitazioni sono rimaste senza corrente.

L’ultima volta che a Seul aveva nevicato così tanto nel mese di novembre era stato il 28 novembre 1972, quando su Seul erano caduti circa 12 centimetri di neve; mercoledì mattina, invece, sulla città ne sono caduti tra i 20 e i 26. Nel resto del paese sono stati registrati tra i 10 e i 28 centimetri di neve. Secondo l’agenzia meteorologia sudcoreana, in alcune regioni la tempesta continuerà ancora un altro giorno. Nonostante la neve, a Seul un centinaio di volontari ha comunque partecipato ad un evento dove si cucinava kimchi, tradizionale piatto coreano a base di cavoli, per beneficienza.