Una foto piuttosto efficace sugli effetti del riscaldamento globale

Ad agosto Duncan Porter, uno sviluppatore di software che vive a Bristol, in Inghilterra, è tornato con la sua famiglia in un posto che aveva già visitato nell’estate del 2009: un punto con una vista particolarmente scenografica del ghiacciaio del Rodano, in Svizzera, nella parte nordoccidentale del Canton Vallese. Quindici anni fa il ghiacciaio era completamente bianco anche in estate, ma quando Porter e la sua famiglia sono tornati a visitarlo si sono trovati davanti un paesaggio molto diverso: il ghiaccio era scomparso, e le rocce erano completamente visibili.

Porter ha pubblicato su X (Twitter) un collage composto da due foto, una del 2009 (a sinistra) e l’altra di qualche settimana fa, che mostra piuttosto efficacemente quanto il riscaldamento globale abbia cambiato il paesaggio del ghiacciaio del Rodano nell’arco di appena quindici anni. Il tweet di Porter, accompagnato dalla didascalia «non mentirò, mi ha fatto piangere», è stato visto da più di tre milioni di persone e ha ricevuto migliaia di commenti. «Queste cose dovrebbero accadere in periodi di tempo molto lunghi: ciò su cui le persone dovrebbero concentrarsi è la velocità del cambiamento», ha detto Porter in un’intervista al Guardian.