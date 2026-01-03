La foto di Nicolás Maduro prigioniero pubblicata da Donald Trump

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha condiviso sul social network Truth una foto dicendo che mostra il presidente venezuelano Nicolás Maduro prigioniero sulla nave USS Iwo Jima. Nell’immagine Maduro è ammanettato, indossa una tuta Nike grigia e degli occhiali scuri, e tiene in mano una bottiglietta d’acqua. Alla sua sinistra appare parzialmente quello che sembra essere un agente della DEA, l’agenzia federale antidroga statunitense. Nella conferenza stampa tenuta sabato sera, Trump ha detto che Maduro, che è stato catturato insieme alla moglie Cilia Flores, sarà portato a New York per essere processato, senza specificare quando.