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Una foto suggestiva e spettacolare degli incendi nella Gironda, in Francia

L'edizione cartacea del Wall Street Journal del 25 luglio
L'edizione cartacea del Wall Street Journal del 25 luglio

Tra le numerose immagini degli incendi che da mercoledì stanno devastando la regione della Gironda, nel sud-ovest della Francia, una in particolare ha attirato l’attenzione per la sua forza evocativa e il suo grande impatto visivo. Mostra un uomo e una donna seduti sotto un ombrellone sulla spiaggia di Moutchic, sul lago di Lacanau, e sullo sfondo un’enorme colonna di fumo con il cielo arancione. È stata ripresa da alcune delle principali testate internazionali, tra cui il Guardian, il New York Times e il Wall Street Journal, che l’ha scelta per illustrare la prima pagina dell’edizione cartacea del 25 luglio.

La foto è stata scattata il 24 luglio da Maximilien Lamy dell’Agence France-Presse, che non è neppure un fotografo professionista: lavora come redattore. L’ha realizzata con il suo iPhone mentre si trovava in spiaggia con la figlia. «Siamo arrivati a Moutchic, in questo scenario apocalittico. Ho notato quella coppia e il paradosso che incarnava: dava l’impressione di assistere allo spettacolo di un mondo in fiamme», ha raccontato Lamy a Le Nouvel Obs. «Erano seduti sulle sdraio, ma potevano benissimo essere sul divano, davanti alla televisione».

Quando la foto ha iniziato a circolare sui social, alcuni utenti hanno criticato la coppia per la sua apparente rilassatezza davanti a una scena così drammatica. Lamy ha però invitato a non giudicarli: «Sono in vacanza, non corrono alcun pericolo immediato e, in ogni caso, non possono fare altro. Noi avremmo davvero agito diversamente?».

A qualcuno la foto ha ricordato la famosa copertina di Crisis? What Crisis?, il quarto album in studio dei Supertramp, che raffigura un uomo seduto su una sdraio in mezzo a una zona industriale desolata.

Tag: francia-incendi francia-lacanau-Moutchic

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