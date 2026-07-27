Una foto suggestiva e spettacolare degli incendi nella Gironda, in Francia

Tra le numerose immagini degli incendi che da mercoledì stanno devastando la regione della Gironda, nel sud-ovest della Francia, una in particolare ha attirato l’attenzione per la sua forza evocativa e il suo grande impatto visivo. Mostra un uomo e una donna seduti sotto un ombrellone sulla spiaggia di Moutchic, sul lago di Lacanau, e sullo sfondo un’enorme colonna di fumo con il cielo arancione. È stata ripresa da alcune delle principali testate internazionali, tra cui il Guardian, il New York Times e il Wall Street Journal, che l’ha scelta per illustrare la prima pagina dell’edizione cartacea del 25 luglio.

La foto è stata scattata il 24 luglio da Maximilien Lamy dell’Agence France-Presse, che non è neppure un fotografo professionista: lavora come redattore. L’ha realizzata con il suo iPhone mentre si trovava in spiaggia con la figlia. «Siamo arrivati a Moutchic, in questo scenario apocalittico. Ho notato quella coppia e il paradosso che incarnava: dava l’impressione di assistere allo spettacolo di un mondo in fiamme», ha raccontato Lamy a Le Nouvel Obs. «Erano seduti sulle sdraio, ma potevano benissimo essere sul divano, davanti alla televisione».

Quando la foto ha iniziato a circolare sui social, alcuni utenti hanno criticato la coppia per la sua apparente rilassatezza davanti a una scena così drammatica. Lamy ha però invitato a non giudicarli: «Sono in vacanza, non corrono alcun pericolo immediato e, in ogni caso, non possono fare altro. Noi avremmo davvero agito diversamente?».

A qualcuno la foto ha ricordato la famosa copertina di Crisis? What Crisis?, il quarto album in studio dei Supertramp, che raffigura un uomo seduto su una sdraio in mezzo a una zona industriale desolata.