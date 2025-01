La foto della cena dei leader dei paesi nordici che sembra uscita dal catalogo dell’Ikea

Domenica i leader di Danimarca, Svezia, Norvegia e Finlandia si sono trovati nella capitale danese Copenaghen per discutere di vari argomenti di politica estera. Dopo la riunione negli uffici della prima ministra Mette Frederiksen i quattro si sono spostati a cena a casa sua. Frederiksen ha poi pubblicato sulla sua pagina Facebook una foto dell’incontro, che aveva l’aria di essere piuttosto informale e in un’atmosfera molto sobria. A questo forse contribuisce anche l’arredamento, dallo stile minimalista tipicamente scandinavo associato anche a quello della catena di negozi di arredamento Ikea (che è svedese).

È in generale una scena abbastanza notevole per la familiarità e la semplicità che esprime, rispetto al fatto che leader politici di questo livello solitamente si vedono insieme in contesti assai più formali. Gli account social ufficiali dei partecipanti hanno comunque condiviso anche una foto più tradizionale della prima parte dell’incontro, quella negli uffici di Frederiksen: qui li si vede in pose un po’ ingessate davanti alle bandiere dei rispettivi paesi in un antico palazzo dalle decorazioni in marmo.

Oltre a Frederiksen alla cena c’erano il primo ministro svedese Ulf Kristersson, quello norvegese Jonas Gahr Støre, e il presidente finlandese Alexander Stubb. Sui loro profili social hanno detto di aver parlato dei recenti danneggiamenti dei cavi sottomarini nel mar Baltico, attribuiti a sabotaggi russi, e del sostegno all’Ucraina. Secondo molti media locali l’incontro fa parte degli sforzi della Danimarca di assicurarsi il sostegno dei propri alleati nell’ambito delle recenti dichiarazioni del presidente statunitense Donald Trump di voler acquistare o occupare la Groenlandia, che è un territorio danese.

