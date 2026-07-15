Stesso presidente francese, stessa posizione, nove anni dopo

Sui social network sta circolando molto un confronto tra due foto del presidente francese Emmanuel Macron, scattate a nove anni di distanza l’una dall’altra. Entrambe lo mostrano a Parigi durante le celebrazioni del 14 luglio, la festa nazionale francese che ricorda l’anniversario della Presa della Bastiglia, la prima nel 2017 e la seconda martedì. Ed entrambe lo mostrano praticamente nello stesso posto e in una posa pressoché identica: è fotografato di profilo in Place de la Concorde, all’inizio degli Champs-Élysées, e sullo sfondo si vede l’Arco di Trionfo.

Il confronto è particolarmente efficace anche perché mostra i cambiamenti fisici di Macron dopo nove anni di presidenza: nella prima foto aveva 39 anni, mentre ora ne ha 48.

Per certi versi ha anche un valore simbolico più profondo. La prima foto infatti fu scattata durante le prime celebrazioni del 14 luglio con Macron presidente: aveva sconfitto da poco più di due mesi la candidata dell’estrema destra francese Marine Le Pen al ballottaggio delle elezioni presidenziali. La seconda invece lo mostra durante la sua ultima parata in questo ruolo: alle presidenziali in programma per l’anno prossimo infatti Macron non si potrà ricandidare.

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