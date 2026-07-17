Probabilmente ricordate Brenda Fricker per “Mamma, ho riperso l’aereo”, ma aveva vinto anche un Oscar

Venerdì è morta a 81 anni Brenda Fricker, attrice irlandese nota per aver vinto l’Oscar come miglior attrice non protagonista per Il mio piede sinistro e soprattutto per aver interpretato la “signora dei piccioni” nel film Mamma, ho riperso l’aereo – Mi sono smarrito a New York. La sua toccante interpretazione di una gentile donna senza dimora che vive da sola a Central Park è rimasta nell’immaginario di moltissimi spettatori.

Negli anni Settanta Fricker aveva partecipato a vari sceneggiati televisivi della BBC, l’emittente pubblica britannica. Aveva esordito al cinema già negli anni Sessanta, ma con apparizioni sporadiche e non memorabili. La sua carriera cambiò grazie al regista Jim Sheridan, che nel 1989 le fece interpretare la madre del protagonista di Il mio piede sinistro. Il film racconta la storia di Chris Brown (Daniel Day-Lewis), uomo con una paralisi cerebrale che riesce a diventare un apprezzato pittore imparando a dipingere con l’unica parte del corpo che riesce a controllare: il piede sinistro, per l’appunto. Grazie a quella parte diventò la prima attrice irlandese a vincere un Oscar.

Fricker non lavorava al cinema da un po’: la sua ultima apparizione era stata in Cloudburst – L’amore tra le nuvole, del 2011.