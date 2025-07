La copertina di “Men’s Health” con il giocatore di basket Luka Doncic, più magro e in forma

Lo sloveno Luka Doncic ha 26 anni ed è tra i migliori giocatori di basket al mondo, versatile ed efficace, con medie di punti, rimbalzi e assist inarrivabili per la maggior parte dei giocatori. Motivo per cui ci fu un certo stupore generale quando a febbraio passò dai Dallas Mavericks (la squadra del campionato di basket nordamericano NBA in cui giocava dal 2018) ai Los Angeles Lakers all’interno di uno scambio tra giocatori.

Dopo alcuni mesi in cui si è parlato del fatto che Doncic nel frattempo avesse perso peso (l’NBA finisce a giugno e ricomincia a ottobre), il 28 luglio la rivista statunitense Men’s Health ha pubblicato una copertina digitale, una serie di articoli e diverse foto che mostrano Doncic effettivamente più magro, oltre che con più massa muscolare.

Qualche mese fa si scrisse addirittura che tra il 2024 e il 2025 il suo peso fosse aumentato di quasi 20 chili, portandolo a oltre 120 chili (cosa che lo avrebbe reso uno dei più pesanti giocatori NBA). L’articolo principale – in cui Doncic parla apertamente di peso, dieta e allenamenti – inizia così: «Luka Doncic sa che state pensando che sembra molto in forma. Lo sa perché sta pensando la stessa identica cosa».

Nell’articolo – in cui non viene menzionato il suo peso attuale – Doncic ha parlato dei suoi tanti e vari allenamenti e di come stia cercando di limitare glutine e zuccheri nella sua alimentazione, cercando invece di puntare molto sulle proteine. Ha detto anche di praticare il digiuno intermittente, in base al quale non mangia nulla tra le 20:30 di sera e le 12 del giorno successivo, facendo il primo dei suoi allenamenti di mattina, a “stomaco vuoto”. Dal 27 agosto Doncic giocherà gli Europei di basket con la nazionale slovena.