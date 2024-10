Donald Trump che frigge e serve patatine in un McDonald’s

Domenica Donald Trump, ex presidente degli Stati Uniti e candidato del Partito Repubblicano alle prossime elezioni presidenziali, si è presentato in un McDonald’s a Feasterville-Trevose, in Pennsylvania, chiedendo di poter lavorare alla friggitrice delle patatine. Trump voleva prendere in giro Kamala Harris, la candidata dei Democratici, che ha scritto sul suo curriculum di aver lavorato in un McDonald’s nel 1980, secondo lui inventandoselo. La catena di fast food non ha né confermato né smentito che Harris abbia lavorato in uno dei suoi locali.

L’esperienza lavorativa di Trump è durata in tutto circa mezz’ora: si è fatto spiegare da un impiegato come friggere e servire le patatine, ha riempito qualche sacchetto di patatine e ha servito alcuni clienti, prima di parlare per qualche minuto con i giornalisti fuori dal locale. Dopodiché ha proposto allo staff della sua campagna di andare a un «Trump store» che qualcuno aveva aperto nelle vicinanze, probabilmente un negozio che vende gadget a tema Trump.

