Questa foto del New York Times mostra il proiettile che ha ferito Donald Trump?

Domenica il New York Times ha pubblicato una foto che sembra mostrare il proiettile che ha ferito all’orecchio l’ex presidente degli Stati Uniti e candidato del Partito Repubblicano durante un comizio in Pennsylvania: la foto è stata scattata da Doug Mills, un fotografo che lavora al New York Times da tanti anni e che era nella cittadina di Butler proprio per seguire il comizio di Trump. Mills stava scattando foto da sotto il palco quando un uomo ha sparato diversi colpi di arma da fuoco. Trump è fuori pericolo, è stato ricoverato in un ospedale locale e poi dimesso.

Secondo l’agente dell’FBI in pensione Michael Harrigan, sentito dal New York Times, la foto «potrebbe assolutamente mostrare lo spostamento d’aria dovuto a un proiettile» anche per via della macchina fotografica utilizzata da Mills, che in quel momento scattava le foto con una velocità dell’otturatore di 1/8.000 di secondo, molto veloce per gli standard del settore. Secondo Harrigan l’angolazione «sembra un po’ bassa» per essere quella del proiettile che ha colpito l’orecchio di Trump, ma potrebbe trattarsi di un altro proiettile sparato dall’attentatore.

