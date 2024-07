La delusione degli elettori di destra francesi nel momento in cui sono arrivate le prime proiezioni

Domenica le elezioni legislative in Francia sono state vinte a sorpresa dalla coalizione di sinistra: mentre in molte piazze francesi i suoi sostenitori si ritrovavano per festeggiare, l’annuncio dei risultati è stato comprensibilmente accolto con grande freddezza dagli elettori e dai politici di destra che si erano riuniti per seguirlo in diretta. La delusione è stata ripresa in vari video, girati forse da persone che si attendevano un risultato diverso.

Da quando erano state indette, dopo quelle europee vinte in Francia dalla destra, il 9 giugno, si era parlato per lo più di una probabile vittoria della destra anche a queste elezioni legislative. Anche al primo turno il 30 giugno il partito di estrema destra Rassemblement National era arrivato primo per numero di voti. Al secondo turno, domenica è invece risultato solo il terzo per numero di seggi: nella nuova Assemblea Nazionale avrà 143 deputati. La coalizione di sinistra Nuovo Fronte Popolare (NFP) ha ottenuto 182 seggi in totale, mentre quella centrista del presidente Emmanuel Macron, Ensemble pour la République, è arrivata seconda ed è riuscita a eleggere 168 deputati.

