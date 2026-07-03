Il video del palco dell’ex base NATO di Bagnoli che crolla per una raffica di vento
Giovedì sera il palco dell’ex base NATO di Bagnoli, un quartiere alla periferia ovest di Napoli, è crollato a causa del forte vento. Il video del crollo è stato pubblicato da Fanpage. Il palco era già stato parzialmente allestito per l’Alien Sound, un grosso festival musicale dedicato alla musica reggaeton, che comincerà il 5 luglio. Al momento del crollo non c’era nessuno. Gli organizzatori hanno fatto sapere che i concerti previsti per sabato e domenica si terranno comunque.
Il festival durerà una settimana, fino all’11 luglio: l’ospite principale di questa edizione è il rapper portoricano Ozuna, che ha più di 52 milioni di ascoltatori mensili su Spotify.