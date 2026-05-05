La storia della crisi dei missili di Cuba

Nel nuovo video del canale YouTube di Da Costa a Costa, Francesco Costa racconta uno dei momenti di tensione più acuta della Guerra fredda, la lunga fase di ostilità tra Unione Sovietica e Stati Uniti successiva alla Seconda guerra mondiale. Nel 1962, infatti, le due potenze furono più vicine che mai all’inizio di una guerra nucleare attorno a quella che diventò nota come la crisi dei missili di Cuba.

Lo puoi vedere gratuitamente qui o di seguito.

Da Costa a Costa è un progetto giornalistico gratuito sugli Stati Uniti: è composto da una newsletter settimanale, che esce ogni sabato e si occupa delle notizie di attualità che riguardano il paese (se la vuoi ricevere, iscriviti qui), e da un canale YouTube, con un video ogni due settimane su argomenti culturali e più distanti dalle news.