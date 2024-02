Il concerto alla Scala con gli strumenti fatti con il legno delle barche usate dalle persone migranti per arrivare a Lampedusa

Martedì al Teatro alla Scala di Milano c’è stato un concerto di beneficenza in cui sono stati suonati solo strumenti ad arco realizzati con il legno delle barche usate dalle persone migranti per arrivare a Lampedusa. Gli strumenti, tutti diversi e di vari colori, sono stati costruiti dai detenuti che lavorano nella liuteria del carcere di Opera, in Lombardia, e suonati dall’Accademia dell’Annunciata di Abbiategrasso, diretta dal maestro Riccardo Doni. Il concerto, intitolato “Orchestra del mare”, è stato promosso dalla Fondazione Casa dello Spirito e delle Arti e trasmesso in diretta streaming nelle carceri di Opera, Monza, Rebibbia e Secondigliano.