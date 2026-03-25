Come funziona l’università negli Stati Uniti, spiegato da chi le frequenta

Nel nuovo video del canale YouTube di Da Costa a Costa, Francesco Costa ha intervistato alcune studentesse e studenti di due università statunitensi (la University of Texas e la Baylor University) che hanno raccontato le loro esperienze universitarie e hanno risposto a moltissime domande comuni in Italia sul funzionamento dei college: è vero che ci si deve preparare molti anni prima per sperare di entrare in un buon college? Le rette sono veramente così costose? Si può fare qualcosa per ricevere delle agevolazioni? Che vita fanno davvero gli studenti-atleti? Come funzionano le confraternite?

Lo puoi vedere gratuitamente qui o di seguito:

Da Costa a Costa è un progetto giornalistico gratuito sugli Stati Uniti: è composto da una newsletter settimanale, che esce ogni sabato e si occupa delle notizie di attualità che riguardano il paese (se la vuoi ricevere, iscriviti qui), e da un canale YouTube, con un video ogni due settimane su argomenti culturali e più distanti dalle news.