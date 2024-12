Nel 2025 il colore dell’anno sarà il “Mocha Mousse”, dice Pantone

Come ogni anno l’azienda statunitense Pantone ha scelto un colore che ritiene che influenzerà la moda, l’arte e il design nell’anno successivo, a suo dire: per il 2025 sarà il “Mocha Mousse”, che nella classificazione dell’azienda ha il codice 17-1230. Pantone l’ha definita una tonalità di marrone «tenue e rilassante», che ricorda il cacao, il cioccolato e il caffè e fa «appello al nostro desiderio di comfort».

Pantone è un’azienda diventata un’autorità mondiale sui colori, un ruolo che ha ottenuto a partire dalla classificazione che ha inventato per catalogarli, diventata di gran lunga la più comune. Il suo non è soltanto un pronostico sulla tinta che influenzerà di più i 12 mesi successivi, ma anche un tentativo di cogliere la tendenza del momento. Il colore Pantone per il 2024 era “Peach Fuzz”, una tonalità del color pesca.

