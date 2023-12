Il colore Pantone per il 2024 è il “Peach Fuzz”

Maryam Moshiri, conduttrice della televisione pubblica britannica BBC News, si è scusata per aver fatto il dito medio al pubblico per qualche istante all’inizio del telegiornale. Ovviamente non era intenzionale: Moshiri ha spiegato che non sapeva di essere già in onda. «Mi dispiace davvero tantissimo. Stavo scherzando con il resto del team: fingevo di contare anche io, usando le dita, mentre la regia mi faceva il conto alla rovescia [per la messa in onda, ndr] da 10 a 0. Quando sono arrivata a 1 ho mostrato il dito medio per scherzo e non mi sono resa conto che ero già in onda. […] Mi dispiace se ho offeso o irritato qualcuno».