Il primo trailer di Cime tempestose con Margot Robbie e Jacob Elordi

È stato pubblicato il primo trailer dell’adattamento di Cime Tempestose, celebre romanzo del 1847 dell’autrice britannica Emily Brontë, che uscirà il prossimo 12 febbraio, con Margot Robbie e Jacob Elordi come protagonisti. Il film è della regista Emerald Fennell, che aveva già fatto Una donna promettente e Saltburn.

Il trailer in inglese

Nel romanzo, l’unico mai scritto da Emily Brontë, viene raccontata la relazione travagliata tra Catherine ed Heathcliff, due giovani che crescono nella stessa casa nello Yorkshire inglese. Quando uscì non ebbe grande fama ma con il tempo è diventato un titolo di culto per tante generazioni di lettori e lettrici, anche giovani. Dato il successo del libro e la notorietà dei due protagonisti c’è molta attesa per l’uscita di questo film.

Il trailer in italiano