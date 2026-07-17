Chi vince i Mondiali di calcio verrà premiato con un vistoso anello

La squadra vincitrice dei Mondiali maschili di calcio in corso tra Stati Uniti, Canada e Messico sarà premiata anche con 30 anelli assai vistosi, oltre a medaglie d’oro e al famoso trofeo (realizzato da uno scultore italiano). Questi anelli sono simili a quelli che vincono le squadre nordamericane nei campionati più importanti al mondo di basket (NBA) e football americano (NFL), per esempio.

La FIFA – la federazione internazionale che organizza i Mondiali – ha scritto che in tutto gli anelli prodotti saranno 2.026, ciascuno col proprio numero di serie. Solo 30 andranno alla squadra vincitrice, che è composta da 26 calciatori e molti altri membri dello staff. Gli altri 1.996 verranno resi disponibili all’acquisto da parte del pubblico come merchandising ufficiale.

È la prima volta che un anello viene regalato alla squadra vincitrice dei Mondiali, mentre è un’abitudine piuttosto diffusa negli sport nordamericani. Nel gergo della NBA, per esempio, “vincere il campionato” spesso è sostituito da “vincere l’anello” e anche per la consegna degli anelli stessi si fa una gran cerimonia. Spesso gli anelli sono fatti d’oro e altre pietre preziose e valgono diverse decine di migliaia di euro.

Su un lato dell’anello dei Mondiali è raffigurato il trofeo, mentre l’altro lato sarà modificato a seconda della squadra vincitrice. La finale è tra Spagna e Argentina, che giocheranno domenica 19 luglio alle 21.