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Chi vince i Mondiali di calcio verrà premiato con un vistoso anello

Gli anelli che verranno regalati alla squadra vincitrice dei Mondiali di calcio del 2026 (FIFA)
Gli anelli che verranno regalati alla squadra vincitrice dei Mondiali di calcio del 2026 (FIFA)

La squadra vincitrice dei Mondiali maschili di calcio in corso tra Stati Uniti, Canada e Messico sarà premiata anche con 30 anelli assai vistosi, oltre a medaglie d’oro e al famoso trofeo (realizzato da uno scultore italiano). Questi anelli sono simili a quelli che vincono le squadre nordamericane nei campionati più importanti al mondo di basket (NBA) e football americano (NFL), per esempio.

La FIFA – la federazione internazionale che organizza i Mondiali – ha scritto che in tutto gli anelli prodotti saranno 2.026, ciascuno col proprio numero di serie. Solo 30 andranno alla squadra vincitrice, che è composta da 26 calciatori e molti altri membri dello staff. Gli altri 1.996 verranno resi disponibili all’acquisto da parte del pubblico come merchandising ufficiale.

È la prima volta che un anello viene regalato alla squadra vincitrice dei Mondiali, mentre è un’abitudine piuttosto diffusa negli sport nordamericani. Nel gergo della NBA, per esempio, “vincere il campionato” spesso è sostituito da “vincere l’anello” e anche per la consegna degli anelli stessi si fa una gran cerimonia. Spesso gli anelli sono fatti d’oro e altre pietre preziose e valgono diverse decine di migliaia di euro.

Su un lato dell’anello dei Mondiali è raffigurato il trofeo, mentre l’altro lato sarà modificato a seconda della squadra vincitrice. La finale è tra Spagna e Argentina, che giocheranno domenica 19 luglio alle 21.

Tag: calcio-fifa-mondiali 2026

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