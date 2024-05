Cesare Cremonini si è svegliato con una musica in testa

Lunedì mattina il cantante bolognese Cesare Cremonini ha condiviso un video in cui suona al pianoforte l’inno della Champions League, per celebrare il fatto che la squadra di calcio del Bologna si sia qualificata alla prossima edizione della competizione. Cremonini è tifoso del Bologna e segue la squadra in trasferta e in casa, dove spesso guarda le partite con un altro famoso cantante bolognese, Gianni Morandi. Sui social posta spesso foto legate al Bologna, come quella del 16 marzo con l’allenatore della squadra, Thiago Motta.

Il Bologna non fa la Champions League dal 1964, quando ancora si chiamava Coppa dei Campioni, e quest’anno ha giocato una stagione abbastanza eccezionale. Ieri sera, quando l’Atalanta ha battuto 2-1 la Roma, dando quindi la certezza al Bologna di arrivare almeno tra le prime cinque, oltre 10mila persone sono andate fuori dal centro sportivo della squadra e in Piazza Maggiore, la principale piazza della città, per festeggiare l’obiettivo raggiunto. Bologna è una città con un tifo molto radicato soprattutto nelle vecchie generazioni, mentre le nuove non sono state abituate a vedere una squadra entusiasmante e vincente, almeno fino a oggi.