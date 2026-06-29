Le fontanelle nelle grandi città italiane, su una mappa

Con questo caldo, fontane e fontanelle diventano una risorsa preziosa soprattutto in città. Le abbiamo messe su una mappa per Roma, Milano, Torino, Venezia, Bologna, Firenze, Palermo e Bari. La mappa è navigabile ed è utile per chi oggi è in giro e cerca un posto dove riempire la borraccia.

La mappa mostra dove sono per esempio i più di 2mila “nasoni” romani, che si chiamano così per la forma del loro cannello, ricurvo verso il basso. A Milano invece le fontanelle si chiamano “vedovelle” e a Torino “toret”, dal nome di toret (si legge turet), che significa letteralmente “toretto”, cioè un piccolo toro che riprende il toro rampante, uno dei simboli della città.

I dati sulla localizzazione delle fontanelle sono di OpenStreetMap, un database sui dati geografici che viene aggiornato grazie alla collaborazione degli utenti.