È stato ritrovato il busto di Jim Morrison trafugato dalla sua tomba a Parigi nel 1988

Lunedì la polizia giudiziaria della prefettura di Parigi ha fatto sapere di aver ritrovato il busto di Jim Morrison (il cantante dei Doors, morto nel 1971) che era stato installato sulla sua tomba al cimitero di Père-Lachaise nel 1981 ed era stato rubato nel 1988. Il suo furto fu molto commentato e da anni era al centro di molte ipotesi e teorie, dato che da allora non si era saputo più nulla del busto. Secondo quanto riferito da alcuni giornali francesi, sarebbe stato recuperato durante una perquisizione ordinata in un’indagine su una truffa, ma non è chiaro se gli agenti stessero cercando la statua o se ci si siano imbattuti per caso.

Il busto era stato realizzato dall’artista croato Mladen Mikulin e ora che è stato ritrovato è nelle stesse condizioni in cui era al tempo del furto: ricoperto di scritte dei fan di Morrison che erano andati a visitare la tomba e con naso e bocca mancanti. Oggi sulla tomba c’è una lapide che era stata installata dalla famiglia del cantante tre anni dopo il furto e su cui c’è scritto in greco antico “Κατά τον Δαίμονα εαυτού”, che significa “fedele al proprio spirito”.

