Il video di Bruce Springsteen che ha partecipato a sorpresa a un concerto a Minneapolis contro l’ICE

Venerdì pomeriggio Bruce Springsteen è stato l’ospite a sorpresa di un concerto di beneficenza organizzato a Minneapolis da Tom Morello, storico chitarrista dei Rage Against The Machine, per raccogliere fondi a favore delle famiglie di Renée Good e Alex Pretti, entrambi uccisi questo mese durante un’operazione dell’ICE, l’agenzia federale statunitense per l’immigrazione.

Il concerto era stato pensato come un evento di solidarietà e aveva coinvolto soprattutto musicisti noti a livello locale. Venerdì era cominciata a circolare la voce della possibile presenza di un ospite molto famoso, e il nome che veniva fatto con maggiore insistenza era quello di Springsteen. L’ipotesi era sembrata plausibile anche perché due giorni prima Springsteen aveva pubblicato una nuova canzone, Streets of Minneapolis, che fa riferimento proprio agli avvenimenti recenti negli Stati Uniti e alle operazioni violente dell’ICE.