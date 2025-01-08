NewsletterPodcast
Minneapolis è il laboratorio di Trump, con Marina Catucci

Che cosa è successo a Minneapolis, e che cosa significa per la democrazia negli Stati Uniti

di Eugenio Cau
Che cosa è successo a Minneapolis, e che cosa significa per la democrazia negli Stati Uniti. Con Marina Catucci, corrispondente dagli Stati Uniti per Il manifesto.

Leggi Da Costa a Costa, la newsletter di Francesco Costa sugli Stati Uniti 

Ascolta Sindrome americana, il podcast di Marina Catucci

I consigli di Marina Catucci“All You Fascists Bound to Lose” di Woody Guthrie cantato dal Resistance Revival Chorus Rules for Radicals: A Pragmatic Primer for Realistic Radicalsdi Saul Alinsky– Il film Selma – La strada per la libertà

