Minneapolis è il laboratorio di Trump, con Marina Catucci
Che cosa è successo a Minneapolis, e che cosa significa per la democrazia negli Stati Uniti
Che cosa è successo a Minneapolis, e che cosa significa per la democrazia negli Stati Uniti. Con Marina Catucci, corrispondente dagli Stati Uniti per Il manifesto.
I consigli di Marina Catucci“All You Fascists Bound to Lose” di Woody Guthrie cantato dal Resistance Revival Chorus – Rules for Radicals: A Pragmatic Primer for Realistic Radicals di Saul Alinsky – Il film Selma – La strada per la libertà–
