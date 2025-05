Il video di Brigitte Macron che dà uno schiaffetto in faccia al marito

Domenica sera il presidente francese Emmanuel Macron è arrivato ad Hanoi, in Vietnam, per la prima tappa di una serie di viaggi che farà in questi giorni nel sud est asiatico. Una volta atterrato in aeroporto, le telecamere lo hanno ripreso mentre attendeva la moglie Brigitte sull’aereo prima di scendere insieme a lei: nel video si intravede la moglie allungare le braccia verso il marito e dargli un piccolo schiaffo al volto. Nel video Macron sembra piuttosto sorpreso dal gesto della moglie: rientra brevemente in cabina, e poi i due ricompaiono insieme sorridenti per scendere dall’aereo.

Molti giornali hanno commentato quanto successo ipotizzando che ci fosse stato un litigio tra Macron e la moglie. Ma poco dopo, parlando con i giornalisti, il presidente francese ha ridimensionato il tutto a un piccolo battibecco con la moglie e ha detto che i due – sposati dal 2007 – stavano semplicemente scherzando. Ha aggiunto che il video è stato volutamente travisato da alcuni, come già era successo giorni fa quando era circolata una teoria complottista secondo cui Macron avrebbe avuto con sé una bustina di cocaina durante il suo viaggio in Ucraina con il primo ministro britannico Keir Starmer e con il cancelliere tedesco Friedrich Merz (una teoria del tutto falsa).