Boris Johnson è stato attaccato da uno struzzo durante un safari

L’ex primo ministro britannico Boris Johnson è stato attaccato da uno struzzo mentre stava facendo un safari con la sua famiglia. In un video condiviso su Instagram dalla moglie, Carrie, si vede lo struzzo avvicinarsi all’auto con il finestrino abbassato su cui viaggiava la famiglia, e poi beccare Johnson, che teneva in braccio il figlio. Non è chiaro dove sia stato girato il video, ma risulta che la famiglia dell’ex primo ministro fosse in vacanza in Texas, e sembra che nessuno si sia fatto male: Carrie Johnson ha scritto che «era troppo divertente per non condividerlo».