A Basilea certi semafori hanno una calciatrice al posto del tipico omino verde, per gli Europei

In Svizzera sono in corso gli Europei femminili di calcio, che sono cominciati la settimana scorsa e andranno avanti fino alla finale del 27 luglio, in programma a Basilea. E proprio in città, in occasione del torneo, sono stati installati 12 semafori per l’attraversamento pedonale che al posto del tipico omino verde hanno una calciatrice con un pallone fra i piedi.

Alcuni sono vicino allo stadio di Basilea, e altri vicino alla stazione ferroviaria. Nicole Ryf-Stocker, portavoce del dipartimento dei Trasporti in città, ha spiegato che l’idea dei semafori è stata del dipartimento dei trasporti di San Gallo, nella Svizzera orientale, e che quelli modificati sono stati fatti dalla stessa azienda che fa tutti gli altri di Basilea. Rimarranno al loro posto fino alla fine del torneo, e forse anche qualche giorno di più, ha detto.

– Leggi anche: Sei calciatrici da seguire agli Europei