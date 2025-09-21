Anche Baricco ha contestato il presidente del Torino

Lo scrittore Alessandro Baricco, che è di Torino e un tifoso dell’omonima squadra di calcio, ha pubblicato sui social una foto con una bandiera con scritto «Cairo vattene», lo slogan e il coro con cui da mesi i tifosi contestano il proprietario Urbano Cairo. La foto, in cui Baricco indossa una maglia granata del Torino, è stata scattata durante un corteo dei tifosi, che prima della partita di domenica contro l’Atalanta (persa per 3-0) hanno nuovamente contestato Cairo, ritenendolo responsabile non solo di risultati sportivi deludenti ma di una gestione poco ambiziosa e interessata a salvaguardare i conti più che a investire.

Il post di Baricco è stato ripreso da molti giornali e siti di news, ma non da quelli di Corriere della Sera e Gazzetta dello Sport, i quotidiani di proprietà di Urbano Cairo. Non è una cosa nuova: sui quotidiani di Cairo, che sono rispettivamente il più diffuso giornale generalista e quello sportivo in Italia, l’argomento “crisi del Torino” è quasi sempre evitato e anzi la squadra viene raccontata spesso con toni entusiastici che risultano stranianti rispetto alla situazione reale.

