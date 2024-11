L’imprenditore che ha comprato la banana di Cattelan se l’è mangiata

Venerdì l’imprenditore cinese di criptovalute Justin Sun ha mangiato la banana di Comedian, l’opera d’arte di Maurizio Cattelan composta da una banana attaccata a muro con un pezzo di nastro adesivo: una settimana prima l’aveva comprata per più di 6 milioni di dollari (circa 5,7 milioni di euro). Sun aveva convocato appositamente una conferenza stampa, e ne ha approfittato per parlare della grande crescita del mercato delle criptovalute. La banana era già stata mangiata altre volte, ma in realtà il gesto non distrugge l’opera: dato che la banana inevitabilmente marcisce, chiunque compri una copia di Comedian riceve un certificato di autenticità e le istruzioni per sostituirla.

