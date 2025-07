Il primo trailer di “Avatar: Fuoco e Cenere”, il terzo film della saga di James Cameron

Lunedì è stato diffuso il primo trailer ufficiale di Avatar: Fuoco e Cenere, il terzo film della famosissima saga del regista statunitense James Cameron. Il primo Avatar uscì nel 2009 e, assieme ad Avatar 2: La via dell’acqua del 2022, è ancora uno tra i film con i maggiori incassi di sempre. Fuoco e Cenere è molto atteso e in Italia uscirà il prossimo 17 dicembre: in origine Cameron aveva pensato a un solo sequel, ma poi lo aveva diviso in due. Oltre a Sam Worthington e Zoe Saldaña, i protagonisti, ci recitano tra gli altri Sigourney Weaver, Stephen Lang, Kate Winslet, Cliff Curtis, Edie Falco e Jack Champion.

Qui il trailer in italiano:

E qui quello in inglese:

