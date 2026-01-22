Le spettacolari immagini dell’aurora boreale vista dalla Stazione Spaziale Internazionale

Il cosmonauta russo Sergey Kud-Sverchkov ha pubblicato un video in cui ha mostrato le luci dell’aurora boreale sulla Terra riprese dalla Stazione Spaziale Internazionale. Il fenomeno, che causa luci colorate che appaiono nel cielo notturno per via dell’incontro tra protoni ed elettroni emessi dal Sole e atomi di azoto e ossigeno nell’alta atmosfera terrestre, solitamente è visibile nelle regioni più prossime ai Poli. Ma negli ultimi giorni c’è stata una delle tempeste solari più intense di sempre (le tempeste solari sono quei momenti di grande attività del Sole che hanno ripercussioni sulla Terra e sul resto del sistema solare), che ha permesso di vedere il fenomeno anche in altre insolite zone, tra cui l’Italia.