L’ingenuo fallo di mano dell’Aston Villa in Champions League

Mercoledì sera nella quarta giornata di Champions League, la principale competizione calcistica europea, la squadra inglese dell’Aston Villa ha perso 1-0 in casa dei belgi del Club Brugge a causa di un calcio di rigore dopo un fallo molto ingenuo. All’inizio del secondo tempo il portiere dell’Aston Villa Emiliano Martínez ha fatto un rinvio corto, passando la palla al difensore inglese Tyrone Mings. Quest’ultimo, non tenendo conto che il pallone fosse già in gioco, l’ha raccolto, commettendo quindi fallo di mano in area e causando il rigore, poi segnato da Hans Vanaken. Mings, che è il capitano dell’Aston Villa, è stato anche ammonito.

Al minuto 1:23 si vede il fallo di mano di Mings

Lo scorso anno era successa una cosa simile durante Arsenal-Bayern Monaco: il portiere David Raya aveva rinviato corto per il difensore Gabriel, che l’aveva fermata con le mani. In quell’occasione l’arbitro aveva deciso di non fischiare il calcio di rigore, permettendo all’Arsenal di ripetere il rinvio e provocando le proteste dei giocatori del Bayern Monaco. In queste situazioni, secondo alcuni, non è sbagliato che l’arbitro usi il cosiddetto “buonsenso” ed eviti di fischiare: però da regolamento sarebbe giusto assegnare il rigore, perché il difensore commette fallo di mano quando la palla è già in gioco.