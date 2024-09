Armand Duplantis è fortissimo anche nei 100 metri

Mercoledì a Zurigo, in Svizzera, in occasione della quattordicesima tappa dell’anno della Diamond League, serie di meeting internazionali di atletica leggera, si è tenuta una gara di corsa non competitiva dei 100 metri tra l’atleta svedese e campione olimpico di salto con l’asta Armand Duplantis e il norvegese Karsten Warholm, campione olimpico dei 400 metri ostacoli a Tokyo 2020. La gara è stata vinta con una certa sorpresa da Duplantis, che ha mostrato doti atletiche eccezionali anche nella corsa.

Duplantis ha il record del mondo nel salto con l’asta (6,26 metri, stabilito il 25 agosto migliorando di un centimetro il record precedente che aveva stabilito lui stesso alle Olimpiadi di Parigi), mentre Warholm ha il record mondiale nei 400 ostacoli (45,94 secondi, stabilito alle Olimpiadi di Tokyo). La gara di Zurigo era stata organizzata per mettere a confronto i due atleti in una disciplina diversa dalle proprie, e apparentemente Warholm era favorito: il suo record personale sui 100 metri, stabilito nel 2017, era di 10,49 secondi, mentre quello di Duplantis, che aveva fatto nel 2018 in un evento scolastico, era di 10,57 secondi. Alla fine però ha vinto Duplantis in 10,37 secondi, mentre Warholm ha finito la gara in 10,47 secondi.