Armand Duplantis ha stabilito il record del mondo di salto con l’asta per la decima volta

L’atleta svedese e campione olimpico Armand Duplantis ha battuto il record del mondo di salto con l’asta per la decima volta dal 2020 e per la terza quest’anno. È successo a Chorzow, in Polonia, in occasione della dodicesima gara stagionale della Diamond League, la serie di meeting di atletica leggera. Con 6,26 metri Duplantis ha migliorato di un centimetro il record precedente, che aveva stabilito lui stesso alle Olimpiadi di Parigi, il 5 agosto scorso.

Duplantis ha 24 anni e aveva stabilito per la prima volta un record del mondo di salto con l’asta nel febbraio del 2020, a Torun, sempre in Polonia: all’epoca aveva saltato 6,17 metri. A Chorzów è riuscito a saltare 6,26 metri al secondo tentativo.

Come già aveva fatto l’ucraino Sergej Bubka tra gli anni Ottanta e Novanta, da diversi anni Duplantis ha deciso di migliorare il suo record alzando l’asticella di un centimetro per volta. La World Athletics, la federazione internazionale di atletica, assegna un cospicuo premio in denaro agli atleti che stabiliscono nuovi record del mondo: quest’anno il minimo è di 50mila dollari.