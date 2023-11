La reazione del segretario di Stato americano Antony Blinken a Joe Biden che dice di considerare Xi Jinping un dittatore 

Nella notte tra sabato e domenica negli Stati Uniti si è giocata la finale della National Women’s Soccer League, il principale campionato professionistico di calcio femminile statunitense, vinta dal NY Gotham FC di New York per 2-1 contro l’OL Reign di Seattle. La finale era anche l’ultima partita della carriera di Megan Rapinoe, 38enne statunitense dell’OL Reign che è una delle calciatrici più note al mondo, vincitrice del Pallone d’Oro nel 2019.

La sua ultima partita però si è interrotta dopo soli tre minuti per un infortunio al tendine d’Achille: Rapinoe, visibilmente amareggiata, è stata quindi costretta a uscire dal campo, accompagnata da una standing ovation degli spettatori e dopo essere stata abbracciata dalla capitana della squadra avversaria, Ali Krieger, sua compagna di nazionale e apparsa altrettanto dispiaciuta.

Megan Rapinoe goes down with an injury less than three minutes into the NWSL Final in her last career game 💔

She receives a standing ovation from Snapdragon Stadium pic.twitter.com/uwqG2epzMK

— Attacking Third (@AttackingThird) November 12, 2023