Vogue sta cercando la persona che sostituirà Anna Wintour su LinkedIn

Martedì il gruppo editoriale statunitense Condé Nast ha pubblicato un annuncio su LinkedIn per la posizione di Head of Editorial Content (responsabile dei contenuti editoriali) dell’edizione statunitense di Vogue, la rivista di moda più importante al mondo. È di fatto la persona che sostituirà Anna Wintour, che dirigeva la rivista dal 1988 e la scorsa settimana aveva annunciato le dimissioni. Wintour continuerà comunque a supervisionare le pubblicazioni di questa e di altre otto edizioni di Vogue come direttrice globale della testata.

È molto improbabile che una figura di questa importanza venga scelta attraverso un annuncio pubblico. Allo stesso tempo però non è raro che Condé Nast pubblichi su LinkedIn offerte di lavoro anche per posizioni molto rilevanti, come parte delle sue pratiche aziendali per la selezione del personale. Ad aprile per esempio aveva pubblicato un annuncio simile per la direzione di Vanity Fair, un’altra importante rivista di moda pubblicata dal gruppo.