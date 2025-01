Il video di presentazione della nuova Nintendo Switch

Venerdì la società giapponese Nintendo ha annunciato l’uscita della sua nuova console, la Nintendo Switch 2, con un video pubblicato su YouTube. A quanto si capisce dal video, che non contiene molte informazioni, Nintendo Switch 2 assomiglia molto, per aspetto e funzionamento, alla Nintendo Switch originaria, lanciata nel 2017. L’azienda ha detto che il nuovo prodotto uscirà nel 2025, ma non ha fornito una data precisa: nel video si legge soltanto che il resto delle informazioni verranno annunciate durante un evento che si terrà il 2 aprile.

Nei giorni seguenti alla presentazione l’azienda ha organizzato una serie di eventi in varie città per chi vorrà provare in anticipo la console: c’è anche un evento italiano, a Milano, tra il 25 e il 27 aprile.

Negli ultimi giorni online avevano cominciato a circolare vari dettagli sulla forma e le funzionalità della nuova console: il video ne conferma vari, mostrando che Nintendo Switch 2 sarà sostanzialmente uguale alla versione precedente ma un po’ più grande, e che i nuovi joy-con (i controller della Switch) si staccheranno e riattaccheranno alla console più facilmente. Per ora non si sa quanto costerà.

Già nel 2024 Nintendo aveva detto che la nuova console sarebbe stata retrocompatibile con i giochi per la Switch originale: chi ha già una Switch, insomma, può comprare una delle console nuove e continuare a giocare con le schedine che già possedeva. Nei prossimi mesi saranno invece annunciati nuovi titoli pensati appositamente per Nintendo Switch 2: nel video se ne vede già uno, un nuovo titolo nella serie di SuperMario Kart.