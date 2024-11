Gli allagamenti e il fango provocati dall’alluvione in Spagna, visti dai satelliti

Sia la NASA che l’Agenzia spaziale europea (ESA) hanno diffuso delle immagini satellitari che mostrano gli effetti delle gravi alluvioni nel sud-est della Spagna, e in particolare il territorio attorno alla città di Valencia, nei giorni scorsi. Nelle immagini della NASA si vedono bene le vaste aree allagate e il fango trasportato dai corsi d’acqua nel mar Mediterraneo. L’alluvione è stata causata da quella che i meteorologi spagnoli chiamano DANA, acronimo che sta per depresión aislada en niveles altos, “depressione isolata nei livelli alti” dell’atmosfera: un fenomeno noto che in quest’occasione ha provocato precipitazioni molto intense a causa delle alte temperature delle settimane precedenti.

